وول ستريت
وول ستريت تتراجع بعد تقرير الوظائف الأميركية
مؤشر ستاندرد اند بورز 500 تراجع 0.55%
وضع القراءة
100% حجم الخط
تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح، اليوم الجمعة، بعد أن أدى تقرير الوظائف القوي إلى تفاقم المخاوف من أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة طويلة.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 78.87 نقطة أو 0.24% عند الفتح إلى 33040.70 نقطة.
مادة اعلانية
وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 23.40 نقطة، أو 0.55% إلى 4234.79 نقطة، وفق رويترز.
كما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 92.16 نقطة، أو 0.70%، إلى 13127.68 نقطة عند الفتح.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
الروبل الروسي يسجل مزيداً من التراجع غداة إعلان بوتين أن الاقتصاد "مستقر"تهاوت العملة الروسية وصولاً إلى 101.46 روبل للدولار أسواق المال
-
مؤشر دبي يرتفع مقتفيا أثر الأسهم العالمية وأبوظبي يهبطمؤشر دبي صعد 0.5% مدعوما بمكاسب أسهم قطاعي المال والمرافق أسواق المال
-
بنك أبوظبي الأول يطرح إصدار سندات بقيمة مليار دولارأجل السندات 10 أعوام ونصف العام شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية