وول ستريت تتراجع بعد تقرير الوظائف الأميركية

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح، اليوم الجمعة، بعد أن أدى تقرير الوظائف القوي إلى تفاقم المخاوف من أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة طويلة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 78.87 نقطة أو 0.24% عند الفتح إلى 33040.70 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 23.40 نقطة، أو 0.55% إلى 4234.79 نقطة، وفق رويترز.

كما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 92.16 نقطة، أو 0.70%، إلى 13127.68 نقطة عند الفتح.