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بورصة فرانكفورت (رويترز)
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تسجل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي

بعد أسبوع مضطرب بتأثير من مكاسب الأسهم الأميركية

دبي - العربية.نت
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أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع في تعاملات الجمعة بعد أسبوع مضطرب بتأثير من مكاسب الأسهم الأميركية، لكنها سجلت خسائر أسبوعية، بينما أشار تقرير الوظائف الأميركية الأقوى من المتوقع إلى أن أسعار الفائدة ربما تظل مرتفعة لفترة أطول، مما يزيد من عوائد السندات.

وصعد المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.8% في جلسة الجمعة مع صعود مؤشرات بورصة وول ستريت أيضا. لكن مؤشر ستوكس القياسي تراجع لثالث أسبوع.

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وسجل المؤشر أدنى مستوى في ستة أشهر في وقت سابق خلال الأسبوع، إذ قفزت عوائد السندات الأميركية والأوروبية إلى أعلى مستوى مسجل منذ عدة سنوات بفضل قوة البيانات الأميركية وتوقعات بأن تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.

مخاوف في الأسواق الأوروبية من استمرار الفائدة مرتفعة غداء عمل الأسواق العالمية مخاوف في الأسواق الأوروبية من استمرار الفائدة مرتفعة

وأظهرت البيانات أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 336 ألف وظيفة الشهر الماضي وبلغت تقريبا مثلي توقعات خبراء اقتصاد أجرت "رويترز" استطلاعات لآرائهم عند 170 ألف وظيفة.

وأغلقت أغلب القطاعات الفرعية الأوروبية على ارتفاع. وصعد قطاع البيع بالتجزئة الذي تصدر المكاسب 2.3% بتعزيز من قفزة نسبتها ستة بالمئة في سهم زالاندو، إذ سارع المستثمرون إلى شراء أسهم بأسعار أقل أملا في أن تكون نتائج الربع الثالث قوية في قطاع البيع بالتجزئة الضعيف.

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