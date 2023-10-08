اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بورصة تل أبيب (أ ف ب)
بورصة تل أبيب (أ ف ب)
الشرق الأوسط

بورصة تل أبيب تفاقم خسائرها لأكثر من 6%.. الأكبر منذ 3 سنوات

أسعار السندات الحكومية تنخفض بنسبة تصل إلى 3%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تفاقمت خسائر مؤشرات بورصة تل أبيب إلى أكثر من 6% بعد أن فتحت على انخفاض 4%، اليوم الأحد، فيما تراجعت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3% بعد يوم من هجوم واسع النطاق لحماس على إسرائيل.

وتعتبر هذه خسائر مؤشر TA-35 الأكبر منذ أكثر من نحو 3 سنوات.

مادة اعلانية

ومنذ صباح يوم السبت تفاجأ العالم بمشهد إطلاق صواريخ من غزة، وتسلل مسلحين فلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية واحتجاز رهائن وأسر جنود ومواجهات وتبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.

وبالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية ضد أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي يشن غارات واسعة على قطاع غزة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"القبة الحديدية" تفشل في اختبار الثقة "القبة الحديدية" تفشل في اختبار الثقة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط