اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بورصة مسقط
بورصة مسقط
اقتصاد عمان

بورصة مسقط تستضيف منتدى التواصل لأسواق المال بالشرق الأوسط 2023

للتعريف بالفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تبدأ غداً الاثنين أعمال منتدى التواصل لأسواق المال بالشرق الأوسط 2023، الذي تستضيفه بورصة مسقط لمدة يومين، للتعريف بالفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان وتعزيز قنوات التواصل بين المؤسسات المشاركة.

وبحسب القائمين على المنتدى فإنه يشكل أهمية كبيرة، وينظر القائمون على أعمال المنتدى باهتمام بالغ للمحاور المتعددة التي سيطرحها المنتدى، ومن أهمها تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط والاكتتابات.

مادة اعلانية

وسيتيح المنتدى فرصة سانحة للاطلاع على التجارب المشتركة في موضوعات تخص أحدث التطورات التقنية والإقليمية التي شهدتها الأسواق إلى جانب بحث المتغيرات التي يشهدها العالم وأبرز التحديات والتأثيرات التي يواجهها المتعاملون في أسواق المال، وفق "وكالة الأنباء العمانية".

إطلاق أولى تجارب القطارات الهيدروجينية في السعودية شركات اقتصاد السعودية إطلاق أولى تجارب القطارات الهيدروجينية في السعودية

وتشكل استضافة المنتدى فرصة للتعريف بمناخ سلطنة عُمان الاستثماري والتطورات المعززة باستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف القطاعات ومنها قطاع سوق المال، ودورها في تلبية طموحات المستثمرين وجعلها بيئة استثمارية جاذبة.

ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى عدد من رؤساء البورصات والبنوك الاستثمارية والصناديق العالمية وممثلي البورصات الخليجية والعربية والعالمية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"القبة الحديدية" تفشل في اختبار الثقة "القبة الحديدية" تفشل في اختبار الثقة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط