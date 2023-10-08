بورصة مسقط تستضيف منتدى التواصل لأسواق المال بالشرق الأوسط 2023

تبدأ غداً الاثنين أعمال منتدى التواصل لأسواق المال بالشرق الأوسط 2023، الذي تستضيفه بورصة مسقط لمدة يومين، للتعريف بالفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان وتعزيز قنوات التواصل بين المؤسسات المشاركة.

وبحسب القائمين على المنتدى فإنه يشكل أهمية كبيرة، وينظر القائمون على أعمال المنتدى باهتمام بالغ للمحاور المتعددة التي سيطرحها المنتدى، ومن أهمها تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط والاكتتابات.

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وسيتيح المنتدى فرصة سانحة للاطلاع على التجارب المشتركة في موضوعات تخص أحدث التطورات التقنية والإقليمية التي شهدتها الأسواق إلى جانب بحث المتغيرات التي يشهدها العالم وأبرز التحديات والتأثيرات التي يواجهها المتعاملون في أسواق المال، وفق "وكالة الأنباء العمانية".

وتشكل استضافة المنتدى فرصة للتعريف بمناخ سلطنة عُمان الاستثماري والتطورات المعززة باستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف القطاعات ومنها قطاع سوق المال، ودورها في تلبية طموحات المستثمرين وجعلها بيئة استثمارية جاذبة.

ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى عدد من رؤساء البورصات والبنوك الاستثمارية والصناديق العالمية وممثلي البورصات الخليجية والعربية والعالمية.