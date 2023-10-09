اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أداء الأسهم الأوروبية (أرشيفية)
أداء الأسهم الأوروبية (أرشيفية)
الأسهم الأوروبية

تراجع الأسهم الأوروبية تحت تأثير صراع الشرق الأوسط

الاشتباكات أدت إلى الاندفاع نحو أصول الملاذ الآمن

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فتحت معظم أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض، اليوم الاثنين، إذ أدت الاشتباكات الدائرة في الشرق الأوسط إلى الاندفاع نحو أصول الملاذ الآمن مثل السندات والذهب، كما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3%.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، وسجلت أسهم قطاعي الكيماويات والسفر والترفيه أكبر الخسائر.

مادة اعلانية

وعزف المستثمرون على مستوى العالم عن المخاطرة وسط الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل و"حماس" التي فاقمت من حالة الغموض السياسي في الشرق الأوسط وأثارت المخاوف بشأن إمدادات النفط، وفقاً لـ"رويترز".

"السلحفاة العملاقة".. خطوات متسارعة لدخول موريتانيا نادي الغاز الدولي قصص اقتصادية خاص "السلحفاة العملاقة".. خطوات متسارعة لدخول موريتانيا نادي الغاز الدولي

وقفز مؤشر قطاع الطاقة 2.2% مع ارتفاع أسعار النفط 3% لتسجل أكثر من 85 دولارا للبرميل، مما أبقى السوق الأوسع تحت ضغط بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم.

وتراوحت مكاسب أسهم شركات الصناعات الدفاعية الأوروبية مثل شركة ساب السويدية وليوناردو الإيطالية وراينميتال الألمانية بين
4.7 و7.2% على خلفية احتمالات باستمرار الصراع العسكري لفترة طويلة.

وهبطت أسهم شركات الطيران، بما في ذلك آي.إيه.جي مالكة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) وإير فرانس كيه.إل.إم ولوفتهانزا، بما بين 2.7 و4.8% بسبب المخاوف من ارتفاع تكاليف الوقود.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إسرائيل تواجه الخروج الكبير.. دول العالم تسحب رعاياها بسبب الحرب إسرائيل تواجه الخروج الكبير.. دول العالم تسحب رعاياها بسبب الحرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط