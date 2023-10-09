تراجع الأسهم الأوروبية تحت تأثير صراع الشرق الأوسط
الاشتباكات أدت إلى الاندفاع نحو أصول الملاذ الآمن
فتحت معظم أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض، اليوم الاثنين، إذ أدت الاشتباكات الدائرة في الشرق الأوسط إلى الاندفاع نحو أصول الملاذ الآمن مثل السندات والذهب، كما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3%.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، وسجلت أسهم قطاعي الكيماويات والسفر والترفيه أكبر الخسائر.
وعزف المستثمرون على مستوى العالم عن المخاطرة وسط الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل و"حماس" التي فاقمت من حالة الغموض السياسي في الشرق الأوسط وأثارت المخاوف بشأن إمدادات النفط، وفقاً لـ"رويترز".
وقفز مؤشر قطاع الطاقة 2.2% مع ارتفاع أسعار النفط 3% لتسجل أكثر من 85 دولارا للبرميل، مما أبقى السوق الأوسع تحت ضغط بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم.
وتراوحت مكاسب أسهم شركات الصناعات الدفاعية الأوروبية مثل شركة ساب السويدية وليوناردو الإيطالية وراينميتال الألمانية بين
4.7 و7.2% على خلفية احتمالات باستمرار الصراع العسكري لفترة طويلة.
وهبطت أسهم شركات الطيران، بما في ذلك آي.إيه.جي مالكة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) وإير فرانس كيه.إل.إم ولوفتهانزا، بما بين 2.7 و4.8% بسبب المخاوف من ارتفاع تكاليف الوقود.
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