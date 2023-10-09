هبوط معظم أسواق الخليج مع احتدام الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

هوت معظم بورصات الخليج، اليوم الاثنين، بعد أن أثارت المعارك بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، مخاوف من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقالت إسرائيل إن قواتها المدعومة بطائرات هليكوبتر قتلت عددا من المتسللين المسلحين القادمين من لبنان، مما يفاقم المخاوف من احتمال انتشار القتال بعد يومين من اقتحام مسلحين من حماس لإسرائيل انطلاقا من غزة في هجوم مميت.

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وواصل المؤشر السعودي تسجيل الخسائر، وأغلق منخفضا 0.2% بعد أن تراجع 1.6% في الجلسة السابقة، في أكبر انخفاض في 10 أشهر.

وانخفض البنك الأهلي السعودي، 2.2%، وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.8%.

وارتفعت أسهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات 1.5% وارتفعت أسهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول، 1.2%.

وانخفض مؤشر دبي القياسي 2.6%، في أكبر انخفاض منذ يونيو/حزيران من العام الماضي. وتأثر المؤشر بالخسائر في جميع القطاعات مع انخفاض أسهم شركة إعمار العقارية 4.4% وانخفاض أسهم شركة إعمار للتطوير 5%، وفق ما نقلته "رويترز".

وانخفضت أسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 1.9%، وانخفضت أسهم بنك دبي الإسلامي 3.3%.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر القياسي للجلسة الرابعة على التوالي وأغلق منخفضا 1.3%، في أدنى مستوى منذ مايو/ أيار، بعد أن أصبحت كل أسهم المؤشر تقريبا في المنطقة السلبية.

وخسرت شركتا أدنوك للتوزيع 3.8%، و"أدنوك للإمداد والتوزيع" 1.9%. والشركتان تابعتان لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة.

وتراجعت أيضا أسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.2%، وتراجع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 2% وخسر سهم الدار العقارية 2.9%.

وانخفض المؤشر القطري للجلسة الرابعة على التوالي، ليغلق منخفضا 1.7% مع انخفاض جميع الأسهم.

وانخفض بنك قطر الوطني 2.6% وانخفض مصرف قطر الإسلامي 1.7%.

وفي مصر، عوض مؤشر الأسهم القيادية، بعض خسائر الجلسة السابقة ليرتفع 0.3%.

ودعم المؤشر مكاسب من قطاعي التمويل والاتصالات مع ارتفاع البنك التجاري الدولي 1.7% والمصرية للاتصالات 2.2%.