تداعيات الحرب بين إسرائيل وفلسطين على وول ستريت.. هؤلاء أبرز المتأثرين!

عادة ما يكون للاشتباكات بين إسرائيل وفلسطين، خلال القرن الحالي، تأثير ضئيل على أسعار النفط.

ويشير الرسم البياني من قبل مجموعة "Clocktower"، والذي يقيس متوسط أداء النفط خلال الفترة ما بين 150 يومًا قبل اندلاع الصراعات بين الطرفين و150 يومًا بعده، إلى أن فعلا التأثير التاريخي للصراعات بينهما كان ضئيلا. وتتضمن الدراسة الاشتباكات خلال الأعوام التالية: 2000 و2008 و2012 و2014 و2018 و2021.

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ولكن يبدو أن للحرب الحالية ما بين فلسطين وإسرائيل تداعيات مختلفة على سوق النفط مقارنة بالأعوام السابقة، مما بدوره قد يؤثر على أسواق الأسهم وتحديدا الأميركية، في ظل البيئة التضخمية الحالية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي وأيضا موجة التشديد النقدي لمعدلات الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية.

وبحسب تقرير لـ"بلومبرغ" اطلعت عليه "العربية.نت"، لا يوجد خطر من تكرار الحظر على أسعار النفط التي فرضت في السبعينيات لأسباب عديدة، أبرزها استقلالية الولايات المتحدة في مجال الطاقة.

إن التشابه التاريخي مع الحرب في عام 1973، والتي عجلت بفرض الحظر النفطي العربي، قد لا يكون مفيداً في عالم أقل اعتماداً على النفط من الشرق الأوسط. وفقاً لتصريحات من قبل من محللة في شركة "Fordham Global Foresight" تينا فوردهام، حيث تعتبر أن "السيناريو الأسوأ هو حدوث مواجهة شاملة بين إسرائيل وإيران".

"ولكن من الواضح أن أسعار النفط المرتفعة لفترة أطول من شأنها أن تغذي المخاوف بشأن التضخم."

المعادلة بسيطة. لكل زيادة قدرها 10 دولار في أسعار النفط، يرتفع مؤشر أسعار المستهلك في أميركا بنسبة 0.3%. وبالتالي هذا يعني احتمالية استمرار التشديد النقدي من قبل الفيدرالي لفترة أطول وبالتالي استمرار الضغوط على الأسهم.

وهذه أبرز الشركات الأميركية المدرجة التي يجب أن نراقبها في ظل استمرار الاشتباكات بين إسرائيل وحماس.

"إنتل"

قال متحدث باسم شركة "إنتل" لصناعة الرقائق، وهي أكبر شركة خاصة ومصدرة في إسرائيل، يوم الأحد إن الشركة "تراقب عن كثب الوضع في إسرائيل وتتخذ خطوات لحماية ودعم عملائها". ورفض المتحدث ذكر ما إذا كان إنتاج الرقائق قد تأثر بالوضع.

"إنفيديا"

قالت شركة "إنفيديا"، أكبر شركة في العالم لتصنيع الرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والرسومات الحاسوبية، إنها ألغت قمة الذكاء الاصطناعي التي كان من المقرر عقدها في تل أبيب الأسبوع المقبل، حيث كان من المقرر أن يتحدث فيها رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ.

شركات الطيران

أعلنت شركات طيران غربية تعليق رحلاتها إلى إسرائيل بسبب الأوضاع العسكرية.

وقالت شركة طيران "يونايتد إيرلاينز"، الأحد، إنها علقت رحلاتها إلى تل أبيب في ضوء هجوم حركة حماس المسلح على إسرائيل، وإنها تنتظر تحسن الأوضاع قبل استئناف الخدمة.

كانت إدارة الطيران الاتحادية قد حثت في وقت مبكر من يوم الأحد شركات الطيران الأميركية والطيارين على توخي الحذر عند التحليق في المجال الجوي الإسرائيلي بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.