الدولار يستقر مع تراجع توقعات رفع الفائدة

ظل الدولار مستقرا مقابل عملات رئيسية أخرى، اليوم الثلاثاء، بعد أن توقف عن الارتفاع في أعقاب تحول طفيف إلى لهجة أهدأ من جانب مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وشهدت الجلسة الآسيوية تحركات محدودة مع ترقب المتعاملين للمزيد من التصريحات من مجلس الاحتياطي في وقت لاحق من اليوم ومحضر اجتماع المجلس الذي يصدر غدا الأربعاء وبيانات التضخم الأميركية يوم الخميس للحصول على مزيد من الدلائل حول اتجاه أسعار الفائدة.

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وسجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلاندي أعلى مستويين في أسبوع قبل التراجع إلى مستوى مستقر عند 0.6411 دولار و0.6015 دولار على الترتيب.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.2224 دولار واليورو 1.0561 دولار في أحدث التعاملات، في تداولات مستقرة على نطاق واسع.

وانخفض الين قليلا متخليا عن بعض مكاسبه الصغيرة، إذ دعم العنف في الشرق الأوسط الإقبال على أصول الملاذات الآمنة. ونزل في أحدث التعاملات 0.1% إلى 147.7 للدولار.

واستقر الفرنك السويسري عند 0.9066 للدولار.

واستقر الشيكل الإسرائيلي عند 3.95 للدولار، مرتفعا قليلا عن أدنى مستوى في 8 سنوات تقريبا، بعد أن وعد البنك المركزي ببيع 30 مليار دولار من العملات الأجنبية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% في أحدث التعاملات إلى 106.1.