هيئة السوق السعودية تبدأ استقبال طلبات "نظام التداول البديل"

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، بدء استقبال طلبات الحصول على الترخيص في ممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل في المملكة "الصكوك وأدوات الدين" وذلك ابتداءً من 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على أن يكون آخر يوم لاستقبال الطلبات بتاريخ 31 مارس/آذار 2024.

وأبانت الهيئة في بيان، أن الترخيص لممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل في المملكة للصكوك وأدوات الدين في المرحلة الحالية، سيسهم في تحسين السوق الثانوية لأدوات الدين في المملكة، إلى جانب توفير قاعدة المستثمرين والمنتجات في السوق المالية السعودية.

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ودعت الهيئة المهتمين في ممارسة أعمال السوق من فئة نشاط التداول البديل في المملكة، من المحليين والدوليين إلى التقدم بطلب الحصول على الترخيص، شريطة أن تكون صفة مقدّم الطلب النظامية هي (شركة مساهمة)، على أن يكون الطلب محدداً لممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل.

ووفقاً لمتطلبات الترخيص، فإنه يجب على مقدم الطلب تقديم قائمة بأنواع الأوراق المالية المقترح ممارسة العمل في تداولها، وفئات المستثمرين المقترح تمكينهم من تداولها، وللهيئة عند الموافقة على الطلب فرض أي شروط أو قيود بناء على طلب الترخيص المقترح، بحسب ما تراه محققاً لسلامة السوق وحماية المستثمرين.

وأوضحت الهيئة أن نظام التداول البديل هو سوق مرخص له من قبل الهيئة لمزاولة العمل في تداول أنواع محددة من الأوراق المالية لفئات محددة من المستثمرين، مشيرةً إلى أنها تستهدف منح الترخيص لشركة واحدة فقط خلال فترة التقديم الحالية، بما يتناسب مع هيكل السوق المالية، وتعزيز ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق.

وكانت الهيئة قد اعتمدت في تاريخ 22 يونيو/حزيران 2022 لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، استمراراً لتطوير السوق المالية السعودية والبنية الأساسية لها ودعماً لنموها وازدهارها وسعياً لتلبية احتياجات المشاركين فيها.