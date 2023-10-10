اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
هيئة السوق المالية السعودية مناسبة
هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

هيئة السوق السعودية تبدأ استقبال طلبات "نظام التداول البديل"

بهدف تطوير السوق الثانوية للصكوك وأدوات الدين

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، بدء استقبال طلبات الحصول على الترخيص في ممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل في المملكة "الصكوك وأدوات الدين" وذلك ابتداءً من 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على أن يكون آخر يوم لاستقبال الطلبات بتاريخ 31 مارس/آذار 2024.

وأبانت الهيئة في بيان، أن الترخيص لممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل في المملكة للصكوك وأدوات الدين في المرحلة الحالية، سيسهم في تحسين السوق الثانوية لأدوات الدين في المملكة، إلى جانب توفير قاعدة المستثمرين والمنتجات في السوق المالية السعودية.

مادة اعلانية

ودعت الهيئة المهتمين في ممارسة أعمال السوق من فئة نشاط التداول البديل في المملكة، من المحليين والدوليين إلى التقدم بطلب الحصول على الترخيص، شريطة أن تكون صفة مقدّم الطلب النظامية هي (شركة مساهمة)، على أن يكون الطلب محدداً لممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل.

الشركات العالمية المتواجدة في إسرائيل تغلق عملياتها مؤقتاً قصص اقتصادية الشرق الأوسط الشركات العالمية المتواجدة في إسرائيل تغلق عملياتها مؤقتاً

ووفقاً لمتطلبات الترخيص، فإنه يجب على مقدم الطلب تقديم قائمة بأنواع الأوراق المالية المقترح ممارسة العمل في تداولها، وفئات المستثمرين المقترح تمكينهم من تداولها، وللهيئة عند الموافقة على الطلب فرض أي شروط أو قيود بناء على طلب الترخيص المقترح، بحسب ما تراه محققاً لسلامة السوق وحماية المستثمرين.

وأوضحت الهيئة أن نظام التداول البديل هو سوق مرخص له من قبل الهيئة لمزاولة العمل في تداول أنواع محددة من الأوراق المالية لفئات محددة من المستثمرين، مشيرةً إلى أنها تستهدف منح الترخيص لشركة واحدة فقط خلال فترة التقديم الحالية، بما يتناسب مع هيكل السوق المالية، وتعزيز ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق.

وكانت الهيئة قد اعتمدت في تاريخ 22 يونيو/حزيران 2022 لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، استمراراً لتطوير السوق المالية السعودية والبنية الأساسية لها ودعماً لنموها وازدهارها وسعياً لتلبية احتياجات المشاركين فيها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
صور مباشرة لحشود عسكرية إسرائيلية على حدود قطاع غزة صور مباشرة لحشود عسكرية إسرائيلية على حدود قطاع غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط