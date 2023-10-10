طرح "كلين لايف".. تغطية الاكتتاب بنسبة 567.9% في "نمو"

أعلنت شركة وثيق المالية بصفتها المستشار المالي لطرح أسهم شركة حياة النظافة "كلين لايف" في السوق الموازية "نمو"، عن إتمام عملية الطرح لعدد 300 ألف سهم عادي تمثل 20% من رأسمال الشركة، وتحديد سعر الطرح 112 ريالا للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن نسبة التغطية قد بلغت 567.89% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح التي بدأت من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023م وحتى يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023م.

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وأضافت شركة وثيق المالية أنها سوف تقوم بصفتها المستشار المالي بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة حياة النظافة في السوق الموازية - نمو.