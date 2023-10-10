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وول ستريت ترتفع بسبب التصريحات عن التيسير النقدي

المؤشر داو جونز الصناعي يرتفع 0.23%

دبي - العربية.نت
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الثلاثاء مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تصريحات صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الليلة الماضية عن التيسير النقدي رغم هيمنة الحذر في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 78.76 نقطة، أو 0.23%، إلى 33683.41 نقطة.

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وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 4.09 نقطة، أو 0.09%، إلى 4339.75 نقطة، وفق وكالة "رويترز".

وربح المؤشر ناسداك المجمع 21.57 نقطة، أو 0.16%، إلى 13505.81 نقطة.

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