المعمر لأنظمة المعلومات تعتزم شراء 300 ألف سهم من أسهمها كأسهم خزينة

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن عزمها شراء عدد من أسهمها بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن عدد الأسهم المقرر شراؤها 300 ألف سهم.

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وأوضحت أن طريقة تمويل عملية الشراء من مصادر الشركة الذاتية.

وأشارت إلى ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملاءمة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.