تباين أداء أسواق الخليج متأثرة بالصراع في الشرق الأوسط

تباين أداء أسواق الأسهم في الخليج اليوم الأربعاء وسط تحول في تصريحات صناع القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) تميل نحو خفض معدلات الفائدة، في حين يراقب المتعاملون تطورات الصراع بين المسلحين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأشار عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الأيام القليلة الماضية إلى أن البنك المركزي الأميركي لا يحتاج إلى زيادة كلفة الاقتراض أكثر من ذلك.

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ومن المقرر أن يصدر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر/أيلول في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وفق وكالة "رويترز".

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.

وارتفع المؤشر القطري للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 1.7% مع صعود معظم أسهمه. وارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي 2.1% وقفز بنك قطر الوطني 5.3%.

وقال بنك قطر الوطني، أكبر بنك خليجي من حيث الأصول، أمس الثلاثاء إنه حقق ارتفاعا في صافي أرباح الربع الثالث بنحو 8% بدعم من نمو القروض.

وأوقف مؤشر دبي القياسي خسائر جلستين وأغلق مرتفعا 0.8% مدعوما بمكاسب في قطاعي التمويل والمرافق مع ارتفاع سهم إعمار العقارية 2.3% وارتفاع سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) 4.6%.

وقفز بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 2.3%.

وتعافى مؤشر أبو ظبي القياسي من سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات وأغلق مرتفعا 0.4% مع ارتفاع شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع 3.5% وارتفاع الدار العقارية 2.5%.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية منخفضا 0.6% متأثرا بخسائر في جميع القطاعات مع انخفاض سهم شركة النفط الكبرى أرامكو السعودية 1.3% وانخفاض سهم اتحاد عذيب للاتصالات 3.1%.

لكن أسهم شركة أديس القابضة السعودية للتنقيب عن النفط والغاز المدرجة حديثا في السوق السعودية أغلقت عند 17.54 ريال (4.68 دولار) لتقفز 30% عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 13.50 ريال للسهم.

وكانت أديس قد جمعت 1.22 مليار دولار في طرح عام أولي الشهر الماضي.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4% متأثرا بانخفاض سهم البنك التجاري الدولي 1.7% وتراجع سهم المصرية للاتصالات 2.5%.

وواصل المستثمرون مراقبة تطورات الصراع في الشرق الأوسط حيث قصفت طائرات حربية إسرائيلية اليوم الأربعاء قطاع غزة عدة مرات قبل هجوم بري محتمل على القطاع الساحلي الفلسطيني.