وول ستريت
وول ستريت ترتفع مع تراجع عوائد سندات الخزانة
مؤشر ستاندرد اند بورز 500 صعد 0.19%
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء مع استمرار تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين يقوم المستثمرون بتقييم أحدث بيانات التضخم ويترقبون محضر اجتماع السياسة النقدية الأحدث لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 82.90 نقطة، أو 0.25% عند الفتح، إلى 33822.20 نقطة.
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وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.35 نقطة، أو 0.19%، إلى 4366.59 نقطة، وفق رويترز.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 56.37 نقطة، أو 0.42%، ليصل إلى 13619.21 نقطة عند الفتح.
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