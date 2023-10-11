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سوق دبي

"الخليج للملاحة" تستكمل إجراءات زيادة رأسمالها بـ 220 مليون درهم

الأسهم الجديدة تخضع لفترة حظر عن التداول لمدة عام

دبي - العربية.نت
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قالت شركة الخليج للملاحة القابضة بدبي اليوم الأربعاء، إنها استكملت كافة متطلبات وإجراءات زيادة رأسمالها بواقع 200 مليون سهم وبقيمة إجمالية 200 مليون درهم.

وأضافت الشركة في إفصاح لبورصة دبي أن الزيادة تتشكل من إصدار خاص بواقع 220 مليون من الصكوك إلزامية التحول لأسهم لمستثمرين جدد بسعر تحويل يعادل 1.10 درهم للسهم، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".

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وذكرت الشركة في بيانها أنه بذلك ارتفع رأسمالها إلى 837 مليونا و695 ألفا و625 سهما من 637 مليونا و695 ألفا و625 سهما. ونوهت الشركة إلى خضوع الأسهم الجديدة لفترة حظر عن التداول لمدة عام ينتهي في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

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