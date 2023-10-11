"سيتي غروب": الحرب في غزة ستغير من توصيتنا للأسهم النفطية

قالت مجموعة "سيتي غروب"، إن استمرار تصاعد الحرب في غزة قد يؤثر على توصيتها الأخيرة بتخفيف وزن أسهم الطاقة العالمية في المحافظ الاستثمارية، ما يعني أنها قد تتجه نحو التوصية بشراء أسهم الطاقة وسط ارتفاع أسعار النفط.

من جهة أخرى أشارت "سيتي غروب" إلى أن هناك العديد من العوامل التي ستؤثر على أسواق الأسهم خلال العام الجاري أبرزها المخاطر المتعلقة بالركود الاقتصادي وأسعار الفائدة المرتفعة، بالإضافة إلى معدلات التضخم.

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وكانت"سيتي غروب" قد أشارت مؤخرا إلى أن التوترات بين غزة وإسرائيل سيكون لها تأثير طويل الأمد على أسواق النفط.

وكان الخامان القياسيان برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي وقد ارتفعا أكثر من 3.50 دولار يوم الاثنين، إذ أثارت الاشتباكات العسكرية مخاوف من أن الصراع قد يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع غزة، ولكنهما أغلقا على انخفاض في جلسة أمس الثلاثاء، نقلاً عن وكالة "رويترز".