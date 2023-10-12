أسعار الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين

وسع الذهب مكاسبه اليوم الخميس، ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة وسط توجه يتسم بالهدوء الحذر من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قبل نشر بيانات تضخم أميركية يمكن أن تقدم المزيد من الدلالات بشأن أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1881 دولارا للأونصة بحلول الساعة 09:51 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 27 سبتمبر/أيلول. وبالمثل ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4% إلى 1894 دولارا.

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وقال كبير محللي السوق في سي.إم.سي ماركتس، مايكل هيوسون، إن أسعار الذهب ارتفعت على خلفية تراجع العائدات والنبرة الأكثر ميلا إلى التيسير النقدي من جانب بعض مسؤولي البنوك المركزية والإقبال على الشراء كملاذ آمن، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وأظهر محضر اجتماع سبتمبر أيلول للمركزي الأميركي أن الغموض المتزايد حول مسار الاقتصاد الأميركي دفع صناع السياسات إلى تبني موقف حذر جديد الشهر الماضي، وهو ما أكدته سلسلة تصريحات لمسؤولي البنوك المركزية الأميركية هذا الأسبوع.

ويركز المستثمرون الآن على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المقرر صدوره الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، والذي من المتوقع أن يظهر اعتدال التضخم الشهر الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.16 دولار للأونصة وصعد البلاتين 0.2% إلى 886.68 دولار بينما تراجع البلاديون 0.2% إلى 1165.17 دولار.