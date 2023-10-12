أسهم أوروبا تمحو مكاسبها بعد بيانات التضخم الأميركية
المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع 0.1%
محت الأسهم الأوروبية مكاسب حققتها في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد أن ارتفع التضخم في الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول بأكثر من المتوقع.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.4% في سبتمبر/أيلول مقارنة مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم لارتفاع 0.3%. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.7% مقابل التقديرات البالغة 3.6%، وفق وكالة "رويترز".
وصعدت أسهم شركات الطاقة 1.3%، لتقود مكاسب القطاعات، بعد أن ارتفعت أسعار النفط بفضل توقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية بلغت ذروتها.
وانخفضت أسهم المرافق والعقارات الحساسة لأسعار الفائدة 0.7% ونحو 1% على الترتيب.
أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر سبتمبر/أيلول، والذي صدر اليوم، انقساما بين صناع السياسات عندما اختاروا رفع سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 4%، لكنه أشار إلى نهاية دورة التشديد.
وقفزت أسهم شركات الإعلام 0.9% إلى أعلى مستوياتها في 22 عاما.
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