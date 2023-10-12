انخفاض بورصات الخليج قبل صدور بيانات التضخم الأميركية

تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مع توخي المستثمرين الحذر قبل صدور تقرير رئيسي عن التضخم في الولايات المتحدة، قد يوفر دلائل إضافية على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وتنتظر الأسواق بيانات التضخم الأميركية لشهر سبتمبر/أيلول المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الخميس، لمعرفة ما إذا كانت حملة رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد حققت التأثير المطلوب على الاقتصاد ولاستخلاص دلائل إضافية على مسار أسعار الفائدة.

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وعادة ما تسترشد السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات السياسة النقدية التي يتخذها البنك المركزي الأميركي، لأن معظم عملاتها مرتبطة بالدولار، وفق "رويترز".

وانخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.8%، متأثرا بخسائر في جميع القطاعات وتراجع سهم لومي لتأجير السيارات 1.8% وهبط سهم البنك الوطني السعودي، أكبر بنوك المملكة، 1.3%.

وتراجع مؤشر دبي 0.3% في التعاملات المبكرة مع انخفاض سهم إعمار العقارية 0.5% وهبوط سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 1.2%

وهبط مؤشر أبوظبي 0.1% مع انخفاض سهم ألفا ظبي القابضة 1% وتراجع سهم الدار العقارية 1.2%.

وارتفع المؤشر القطري 0.5% مع صعود أسهم كل القطاعات بدعم من زيادة سهم صناعات قطر 1.4% وارتفاع سهم بنك دخان 1.4%.

وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون متابعة تطورات الصراع في الشرق الأوسط، حيث قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه نفذ "ضربة واسعة النطاق" في غزة الليلة الماضية مستهدفا وحدة لقوات النخبة التابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي شنت هجوماً دامياً على إسرائيل مطلع الأسبوع.