ما علاقة الفرنك السويسري بالحرب ما بين فلسطين وإسرائيل؟

كان الفرنك السويسري هو الرائد ما بين العملات الرئيسية في جلسة الأربعاء فيما يتعلق بنسبة التغيير اليومي، حيث دعمت الأحداث في الشرق الأوسط مكانة الفرنك كاستثمار آمن.

وبحسب تقرير لـ"Investing" اطلعت عليه "العربية.نت"، حققت العملة السويسرية مقابل الدولار ارتفاعا بنسبة 0.27% في جلسة الأربعاء لتسجل سابع أفضل أداء يومي على مستوى أغلبية العملات.

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هذه أبرز الأسباب وراء اعتبار المستثمرين عملة الفرنك السويسري كأصول آمنة، بحسب تقرير لـ"Investopedia".

النظام البيئي الجيوسياسي والاقتصادي للحكومة وتمتع سويسرا بنظام اقتصادي قوي سويسرا سادس أكبر دائن للولايات المتحدة، وهذا دليل على استقرار وضعها المالي لا يوجد عجز لسويسرا حيث إن دخل الحكومة يتجاوز نفقاتها استقرار عملتها نوعا ما استقرار التضخم في البلاد خلال السنوات الماضية

كما كسبت العملة زخما متزايدا بعد فرض الغرب عقوبات على روسيا ما أدى لضغوط متزايدة على الروبل الروسي.

ارتفع سعر الفرنك السويسري إلى 1.11 لكل دولار في جلسة الاثنين، أي أولى جلسات التداول في سوق العملات بعد بدء الاشتباكات ما بين حماس وإسرائيل يوم السبت، منتعشًا من أدنى مستوى له خلال ستة أشهر الذي لامسه في 3 أكتوبر، مدعومًا بتوجه المستثر للأوصول الأكثر أمانا.

وتترقب الأسواق أداء العملة، حيث انخفض زوج العملات الدولار أمام الفرنك بنسبة 1.3% تقريبا خلال الجلسات الخمسة الأخيرة.