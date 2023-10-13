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أسهم اليابان تقتفي أثر وول ستريت هبوطا بعد بيانات التضخم الأميركية

المؤشر توبكس الأوسع نطاقا هبط 1.44%

طوكيو - رويترز
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تراجعت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، مقتفية أثر انخفاضات وول ستريت خلال الليل بعد بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع والتي عززت احتمالات أن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

غير أن خسائر المؤشر نيكاي الياباني كانت محدودة بسبب قفزة بلغت 5.75% لسهم فاست ريتيلينج ذي الثقل على المؤشر، وهي الشركة المالكة للعلامة التجارية يونيكلو، بعد تقرير أرباح قوي.

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وأغلق المؤشر نيكاي اليوم منخفضا 0.55% عند 32315.99، منهيا سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام.

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وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.44%.

وقال ماكي ساوادا الخبير الاستراتيجي لدى نومورا للأوراق المالية "إنها بيئة مهيأة لجني الأرباح"، مشيرا إلى ارتفاع المؤشر نيكاي 4.8% خلال الأيام الثلاثة الماضية وعطلة نهاية الأسبوع الوشيكة.

وحتى مع عمليات البيع الكبيرة اليوم، لا يزال المؤشر نيكاي مرتفعا 4.26% خلال الأسبوع بعد سلسلة خسائر خلال الأسابيع الثلاثة السابقة.

ومن بين 33 مجموعة صناعية في بورصة طوكيو، لم ينج من الخسائر سوى قطاع التعدين الذي يضم شركات الطاقة في حين قاد قطاع المنسوجات الانخفاضات بنسبة بلغت 2.33%.

وهبط قطاع البيع بالتجزئة 1.4% رغم قفزة سهم فاست ريتيلينج.

وكان سهم سوميتومو فارما أكبر الخاسرين إذ هوى 6.33%.

وانخفض سهم شركة صناعة السيارات نيسان 2.71% في حين نزل سهم تويوتا 1.92%.

كما انخفض سهما نينتندو وسوني غروب 2.43% و1.95% على التوالي.

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