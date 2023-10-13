الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ مارس

تماسك الذهب اليوم الجمعة، ويتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في 7 أشهر بسبب التوتر في الشرق الأوسط وبدعم من توقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية ربما بلغت ذروتها بينما تقييم الأسواق أحدث بيانات عن التضخم.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1878.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:27 بتوقيت غرينتش. وبالمثل ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5% إلى 1892.80 دولار.



وعكست عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار مسارهما في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة عقب ارتفاعهما في الجلسة الماضية بعدما أظهرت البيانات زيادة أسعار المستهلكين الأميركيين في سبتمبر/أيلول، وفق وكالة "رويترز".

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وارتفع الذهب قبل بيانات التضخم إلى أعلى مستوياته في أسبوعين أمس الخميس، مدعوما بموقف كبار صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي بدا أنه يميل إلى التيسير النقدي وإشارتهم إلى أن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأميركية قد يجعل الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة أقل ضرورة.

وهذا، إلى جانب الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل وحركة المقاومة (حماس)، وضع الذهب الذي لا يدر عائدا على مسار تحقيق زيادة تزيد عن 2% هذا الأسبوع، وهي أكبر نسبة منذ منتصف مارس/آذار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 22.17 دولار للأونصة.

وصعد البلاتين 0.1% إلى 869.52 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.1% إلى 1143.60 دولار. لكن المعدنين في سبيلهما لتسجيل خسارة أسبوعية.