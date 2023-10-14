"فينيكس" تستعد لطرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أعلنت مجموعة "فينيكس"، وهي تكتل تكنولوجي متخصص بالحلول المتطورة في مجال البلوكتشين والعملات المشفرة، عن طرحها العام الأولي الوشيك في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وضمن سياق مناقشة الاكتتاب العام المقبل، قال المؤسسان لمجموعة "فينيكس"، بيجان علي زادهفرد، الرئيس التنفيذي، ومناف علي، العضو المنتدب: "اليوم ونحن نقف على أعتاب هذا الإنجاز المهم، فإننا لا نعلن فقط عن نيتنا في طرح الاكتتاب العام، بل نشارك التزامنا بمستقبل لا تعرف فيه التكنولوجيا حدوداً.

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وأضافوا "إن الإعلان عن الاكتتاب العام المخطط له هو لحظة محورية بالنسبة للمجموعة. ويتيح هذا الإعلان للمستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين الفرصة للمشاركة"، وفقا لـ "الخليج" الإماراتية.

مع قدرة إجمالية مركبة تبلغ 725 ميغاوات في الإمارات العربية المتحدة وعمان والولايات المتحدة وكندا ودول رابطة الدول المستقلة، تتخصص مجموعة فينيكس في مجموعة من الخدمات، بدءاً من الحوسبة عالية الأداء وحتى العملات المشفرة والتعدين السحابي واستضافة مراكز البيانات وتداول العملات المشفرة ومنتجات ومعدات تعدين العملات المشفرة.