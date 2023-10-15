"برغرايززر" تقرر الانتقال إلى السوق السعودية الرئيسية

أعلنت شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" عن قرار مجلس إدراتها بالموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازي "نمو" إلى السوق الرئيسية السعودية.

وقالت شركة "برغرايززر" في بيان على "تداول السعودية"، إن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروط بإستيفاء جميع المتطلبات التي نصت عليها قواعد الإدراج، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات.

مادة اعلانية

بدأ تداول أسهم شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" في نمو – السوق الموازية في 8 سبتمبر 2021.

وتمثلت عملية الاكتتاب بطرح 725 ألف سهم عادي من أسهم الشركة، تمثل 29% من رأسمال الشركة وتم بيعها من قبل مساهم واحد وهو إبراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر المزيني.