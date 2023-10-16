ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع التعدين

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، بقيادة مكاسب حققتها شركات التعدين وسط تفاؤل إزاء الطلب من الصين أكبر المستهلكين، ومع ذلك شهدت التعاملات نهجاً حذراً مع تقييم المستثمرين لاحتمالات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش.

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وارتفع مؤشر قطاع التعدين 1.3% مع زيادة أسعار المعادن الأساسية بدعم من الآمال في طلب أقوى من الصين بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي بعض علامات الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بحسب "رويترز".

كما عززت المؤشر مكاسب بلغت 4% تقريبا لأسهم شركة شركة صناعة الصلب السويدية (إس.إس.إيه.).

ولا يزال الإقبال على المخاطرة على مستوى العالم ضعيفا بسبب المخاوف من أن يمتد الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" إلى المنطقة الأوسع ويحتدم بعد أن حذرت إيران إسرائيل من التصعيد.

ومن بين الأسهم الفردية الأخرى هوت أسهم بيونتك المدرجة في بورصة فرانكفورت بما يقرب من 5% بعد أن خفضت شريكتها فايزر يوم الجمعة التوقعات لإيرادات العام بالكامل بسبب انخفاض مبيعات لقاح وعلاج كوفيد-19.