ارتفاع سهم "شل" إلى أعلى مستوى على الإطلاق

ارتفع سهم شركة شل خلال تداولات اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى على الإطلاق وسط ارتفاع أسعار الطاقة وتركيز وائل صوان الرئيس التنفيذي الجديد على أعمال النفط والغاز الأساسية، الأمر الذي أثار اهتمام المستثمرين.

وارتفع سهم "شل" بثلاثة أضعاف عن أدنى مستوى تم تسجيله خلال جائحة كورونا قبل ثلاثة أعوام ليسجل 2758 بنسا.

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ويسعى "صوان" إلى جذب المستثمرين من خلال تقديم عوائد أعلى نابعة من التركيز على الأداء والانضباط المالي للشركة.