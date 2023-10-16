الذهب يتراجع من أعلى مستوى في شهر

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بعد بلوغها أعلى مستوى في قرابة شهر رغم تصاعد المخاوف من الصراع بين إسرائيل وحركة حماس التي دفعت المعدن النفيس للصعود بأكثر من 3% في الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1921.69 دولار للأونصة. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1934.40 دولار للأونصة.

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وسجل الذهب، الذي ينظر إليه كاستثمار آمن في أوقات الاضطرابات، أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر/أيلول عند 1934.82 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة بعدما صعد 3.4% يوم الجمعة في أعلى زيادة يومية له في 7 أشهر، وفق "رويترز".

وعبر الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأحد، عن اعتقاده أنه يجب القضاء على حماس، لكن يتعين أن يكون هناك مسار نحو دولة فلسطينية.

وأدت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زيادة التركيز على المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بالنسبة للأسواق المالية، إذ ينتظر المستثمرون ليروا ما إذا كان الصراع قد يجتذب بلدانا أخرى لديها القدرة على دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل أكبر وتوجيه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.

وتدهورت معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول، إذ توقعت الأسر ارتفاع التضخم خلال العام المقبل، ولكن من المرجح أن تستمر قوة سوق العمل في دعم الإنفاق الاستهلاكي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.62 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 0.2% إلى 879.19 دولار للأونصة. واستقر البلاديوم عند 1147.55 دولار للأونصة.