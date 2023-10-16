الشيكل الإسرائيلي يتراجع إلى أدنى مستوى أمام الدولار منذ 2015

تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ 2015، إذ وصل سعر الدولار الواحد إلى 4 شيكل وسط قلق المستثمرين بشأن الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة المقاومة الفلسطينية (حماس).

ويواصل الشيكل التراجع مقابل الدولارمنذ بدء القتال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتراجع في أحدث المعاملات 0.6% إلى 3.9980 للدولار.

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وفي يوليو وأغسطس الماضيين، خفض بنك الاستثمار الأميركي "مورغان ستانلي" توصيته للسندات الدولارية الإسرائيلية إلى "عدم تفضيل"، وقال: "تم خفض تصنيف إسرائيل مرة أخرى، لكن المشكلة تكمن في أن المستثمرين من المرجح أن يتطلعوا إلى دورة الكنيست الشتوية وتقديم المزيد من خطوات الإصلاح، الأمر الذي من شأنه أن يبقي المعنويات منخفضة". "كما أن تكوين التحالف يترك المخاطر الجيوسياسية المحلية والركود المحتمل حول اتفاقيات أبراهام مرتفعا. ويمكن أن يأتي الاتجاه الصعودي المحتمل من المزيد من المقاومة داخل الائتلاف الحاكم ضد عملية الإصلاح أو من زيادة الانقسام في الائتلاف".