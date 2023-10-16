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اقتصاد الصين

الصين تشدد القيود لأنشطة البيع على المكشوف لدعم سوق الأسهم

زيادة نسبة الهامش لاقتراض الأوراق المالية إلى 80% على الأقل

دبي - العربية.نت
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تعتزم الصين تشديد القيود على أنشطة البيع على المكشوف مع تكثيف السلطات جهودها لدعم سوق الأسهم.

وأكدت هيئة تنظيم الأوراق المالية أنها ستزيد نسبة الهامش لاقتراض الأوراق المالية إلى 80% على الأقل من 50% ولصناديق التحوط إلى 100%، اعتبارا من نهاية أكتوبر.

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وستقيّد القواعد الأخرى إقراض الأسهم من قبل المستثمرين الاستراتيجيين وتزيد الإشراف على أنشطة المراجحة.

الأسهم العقارية الصينية ترتفع إلى أعلى مستوياتها في نحو 4 أسابيع  اقتصاد اقتصاد الصين الأسهم العقارية الصينية ترتفع إلى أعلى مستوياتها في نحو 4 أسابيع 

يأتي هذه القيود بعد قيام الصناديق العالمية ببيع مبلغا قياسيا قدره 12.3 مليار دولار من الأسهم القائمة في أغسطس.

يُذكر أن المؤشر قد انخفض بنحو 6% هذا العام مع تراجع النمو في الصين.

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