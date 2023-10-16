الصين تشدد القيود لأنشطة البيع على المكشوف لدعم سوق الأسهم

تعتزم الصين تشديد القيود على أنشطة البيع على المكشوف مع تكثيف السلطات جهودها لدعم سوق الأسهم.

وأكدت هيئة تنظيم الأوراق المالية أنها ستزيد نسبة الهامش لاقتراض الأوراق المالية إلى 80% على الأقل من 50% ولصناديق التحوط إلى 100%، اعتبارا من نهاية أكتوبر.

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وستقيّد القواعد الأخرى إقراض الأسهم من قبل المستثمرين الاستراتيجيين وتزيد الإشراف على أنشطة المراجحة.

يأتي هذه القيود بعد قيام الصناديق العالمية ببيع مبلغا قياسيا قدره 12.3 مليار دولار من الأسهم القائمة في أغسطس.

يُذكر أن المؤشر قد انخفض بنحو 6% هذا العام مع تراجع النمو في الصين.