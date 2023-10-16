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نيكاي أسهم اليابان بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

انخفاض "نيكاي" مع تأثر معنويات المستثمرين بالتوتر في الشرق الأوسط

في ظل تراجع الأسهم المرتبطة بقطاع تصنيع الرقائق

دبي - العربية.نت
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انخفض المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 2% اليوم الاثنين، متأثراً بتراجع الأسهم المرتبطة بقطاع تصنيع الرقائق وفي ظل انخفاض الرغبة في المخاطرة جراء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وتراجع المؤشر نيكاي 2.03% ليغلق عند 31659.03 نقطة. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا% 1.53% إلى 2273.54 نقطة.

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وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول لدى فيليب سكيوريتيز في اليابان "في ظل ارتفاع المخاطر بالنسبة للشرق الأوسط، يستعد المستثمرون لمزيد من الانخفاضات في الأسواق وتقليص مراكزهم المستمرة منذ فترة طويلة في الأسهم"، وفق "رويترز".

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وانخفض مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك يوم الجمعة مع تدهور البيانات المتعلقة بمعنويات المستهلكين وتفاقم الصراع في الشرق الأوسط، مما أدى إلى إحجام المستثمرين عن المخاطرة. بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.12%.

وتراجعت أسهم الشركات ذات الثقل المرتبطة بتصنيع الرقائق مقتفية أثر أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية، وتراجع سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست 3.84% و4.79% على الترتيب.

وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك العاملة في مجال التكنولوجيا 2.04%.

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