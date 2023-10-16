تراجع معظم الأسهم الخليجية مع احتدام الصراع في الشرق الأوسط

تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج اليوم الاثنين وسط مخاوف من تصاعد العنف في قطاع غزة الفلسطيني واتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وفرضت إسرائيل حصارا كاملا على غزة وتستعد لغزو القطاع بريا للقضاء على حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) التي تواصل إطلاق الصواريخ على إسرائيل منذ شن هجومها المباغت عبر الحدود الأسبوع الماضي.

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وانخفض مؤشر دبي 0.6% متأثرا بخسائر قطاعي التمويل والاتصالات، ونزل سهم إعمار العقارية 2.8% وسهم بنك دبي الإسلامي 1.6%، وفق وكالة "رويترز".

وهبط المؤشر القطري 0.8% منهيا سلسلة مكاسب استمرت 4 جلسات مع تراجع معظم الأسهم على المؤشر.

وانخفض سهم صناعات قطر 1.2% ومصرف قطر الإسلامي 1.3%.

وتراجع مؤشر أبوظبي طفيفا مع انخفاض سهمي مجموعة ملتيبلاي وبنك أبوظبي التجاري 1.1% لكل منهما، في حين ارتفع سهما ألفا ظبي 2.7% وأدنوك للغاز 1.6%.

وارتفع المؤشر السعودي 0.8% بدعم من مكاسب معظم القطاعات، وصعد سهم الاتصالات السعودية 2.8% وقفز سهم مجموعة صافولا 10%.

يستكشف أكبر مستثمر في شركة المراعي خيارات لحيازته البالغة قيمتها 5.4 مليار دولار في أكبر شركة ألبان في الشرق الأوسط، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، فيما يمكن أن يكون واحدًا من أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة.

قالت المصادر إن مجموعة صافولا السعودية تعمل مع بنك الاستثمار الأميركي مويليس وشركاه للبحث عن مشترين محتملين لجزء أو كل حصتها البالغة 35% في شركة المراعي، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

وقال جورج خوري المدير العالمي للتعليم والأبحاث لدى (سي.إف.آي) "استقرت سوق الأسهم السعودية إلى حد ما بعد أن شهدت خسائر كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

وخارج منطقة الخليج، سجل مؤشر الأسهم القيادية في مصر ارتفاعا للجلسة الثالثة على التوالي إذ صعد 3.5%، وهو أعلى ارتفاع في نحو 6 أشهر.

وارتفع المؤشر بفضل مكاسب جميع الأسهم المدرجة عليه تقريبا. وقفز سهما أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية 18.6% ومصر لإنتاج الأسمدة 20%.