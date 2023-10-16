وول ستريت ترتفع مع ترقب بيانات اقتصادية وأرباح شركات

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الاثنين بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية رئيسية والإعلان عن أرباح شركات كبرى هذا الأسبوع بحثا عن دلائل على مسار الاقتصاد الأميركي، في الوقت الذي يراقبون فيه أيضا الصراع في الشرق الأوسط.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 162.13 نقطة، أو 0.48%، إلى 33832.42 نقطة.

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وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 14.59 نقطة، أو 0.34%، إلى 4342.37 نقطة، وفق وكالة "رويترز".

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 46.57 نقطة، أو 0.35%، إلى 13453.81 نقطة.