اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مكاسب لـوول ستريت للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من أسهم التكنولوجيا
وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت ترتفع مع ترقب بيانات اقتصادية وأرباح شركات

مؤشر ستاندرد اند بورز 500 صعد 0.34%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الاثنين بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية رئيسية والإعلان عن أرباح شركات كبرى هذا الأسبوع بحثا عن دلائل على مسار الاقتصاد الأميركي، في الوقت الذي يراقبون فيه أيضا الصراع في الشرق الأوسط.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 162.13 نقطة، أو 0.48%، إلى 33832.42 نقطة.

مادة اعلانية

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 14.59 نقطة، أو 0.34%، إلى 4342.37 نقطة، وفق وكالة "رويترز".

ملياردير مصري يتطلع للاستثمار بمشروع للذهب في باكستان جرس الإغلاق الذهب ملياردير مصري يتطلع للاستثمار بمشروع للذهب في باكستان

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 46.57 نقطة، أو 0.35%، إلى 13453.81 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش الإسرائيلي يحدد طريقاً وحيداً لمغادرة أهالي غزة لجنوب القطاع الجيش الإسرائيلي يحدد طريقاً وحيداً لمغادرة أهالي غزة لجنوب القطاع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط