"ملكية عقارات الخليج ريت" يوزع 10.37 مليون ريال أرباحاً عن الربع الثالث

أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الفترة من 1 يوليو 2023 م وحتى 30 سبتمبر 2023 م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر الجاري (نهاية تداول يوم الخميس 19 أكتوبر 2023).

مادة اعلانية

ويبلغ إجمالي الأرباح الموزعة 10.376 مليون ريال تقريبا، وعدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 103.766 مليون وحدة تقريبا، بواقع 0.1 ريال لكل وحدة.

وأوضحت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول تبلغ 1.20%، كما في تاريخ 30 سبتمبر الماضي، وسيتم دفع التوزيعات خلال (30) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.