"صندوق الاستثمارات" يعين بنوكاً لترتيب أول إصدار لصكوك‭ ‬مقومة بالدولار

أظهرت وثيقة، اليوم الاثنين، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي بالمملكة، عين بنوكا لترتيب إصداره الأول من صكوك مقومة بالدولار على شريحتين.

وأضافت أن الإصدار المزمع سيكون على شريحتين لأجل خمس سنوات وعشر سنوات، ووفقا لظروف السوق.

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وتم تعيين كل من سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر نشطين مشتركين لتنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت بداية من 16 أكتوبر/ تشرين الأول.

وسيكون الإصدار هو الثاني لصندوق الاستثمارات العامة هذا العام بعدما جمع 5.5 مليار دولار من سندات خضراء في فبراير/ شباط.

وجمع صندوق الثروة السيادي عشرات المليارات، بما في ذلك قرض بقيمة 17 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني، لتمويل برنامج استثماري عملاق لتأسيس قطاعات وتوفير فرص عمل جديدة، بما في ذلك بناء مدينة مستقبلية مخطط لها في الصحراء تعرف باسم "نيوم".