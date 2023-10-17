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أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تتراجع مع هبوط أسهم إريكسون وقطاع التعدين

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي هبط 0.1%

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء متأثرة بانخفاض أسهم شركة إريكسون بعد نتائج فصلية مخيبة للآمال وانخفاض أسهم شركات قطاع التعدين مع مراقبة المستثمرين للمخاطر الناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، مع تسجيل قطاع التعدين أكبر الخسائر، إذ تراجع 0.6% متأثرا بانخفاض أسعار النحاس.

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وهوت أسهم إريكسون 7.3% بعد أن أشارت شركة معدات شبكات الاتصالات السويدية إلى أن حالة الغموض الراهنة التي تؤثر على أعمال شبكاتها للهاتف المحمول ستستمر حتى عام 2024، مع الإعلان عن انخفاض إيرادات الربع الثالث، وفق وكالة "رويترز".

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وانخفض مؤشر قطاع الاتصالات الأوسع 0.5%.

وهوى سهم شركة لونزا 11.5% بعد أن خفضت شركة تصنيع الأدوية هامش الربح المستهدف لعام 2024 مرة أخرى بعد الاستقالة المفاجئة لرئيسها التنفيذي الشهر الماضي.

وارتفع سهم رولز رويس 1.5% بعد أن قررت شركة الهندسة البريطانية الغاء ما يصل إلى 2500 وظيفة في أحدث خطة للتحول.

وظل المؤشر فايننشال تايمز 100 في بريطانيا دون تغير بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الأجور المنتظمة في البلاد من أعلى مستوى قياسي سابق.

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