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أسعار الذهب ترتفع من أدنى مستوى
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تراجع بريق الذهب مع ترقب خطاب رئيس الفيدرالي الأميركي

ارتفاع الدولار يزيد تكلفة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً

دبي - العربية.نت
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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية قبيل صدور بيانات اقتصادية وخطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول هذا الأسبوع، والذي يمكن أن يحول اتجاه قرارات أسعار الفائدة المقبلة.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1916.88 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت أسعار العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 1930.00 دولار.

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وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، كما ارتفع الدولار، مما يزيد من تكلفة السبائك التي لا تدر عائدا على حائزي العملات الأخرى، قبيل صدور بيانات عن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، بحسب "رويترز".

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وتتكهن الأسواق بأن خطاب باول المزمع يوم الخميس يمكن أن يقدم مزيدا من الوضوح بشأن موقف البنك المركزي فيما يتعلق بأسعار الفائدة بعد الإيماءات الأكثر ميلا إلى التيسير النقدي من جانب كبار مسؤولي السياسة النقدية في الأسابيع القليلة الماضية.

ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة أيضا زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

كما أدت التوترات في الشرق الأوسط، التي دفعت أسعار الذهب كملاذ آمن إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، إلى تفاقم حالة الغموض في السوق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.35% إلى 22.53 دولار للأونصة، والبلاتين 0.2% إلى 889.06 دولار والبلاديوم 0.4% إلى 1138.92 دولار.

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