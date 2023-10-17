بنوك عالمية كبرى: اليورو سيتعادل مع الدولار قريبا

تتوقع بنوك وول ستريت الكبرى تراجع اليورو إلى مستوى التعادل مع الدولار، وذلك وسط تزايد الضغوط على نمو اقتصاد منطقة اليورو في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة المرتفعة.

ومن جانبه، قام بنك "جي بي مورغان" بتخفيض توقعاته لليورو ليصل إلى مستوى التعادل بحلول نهاية عام 2023 .

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فيما توقع "سيتي بنك" دخول منطقة اليورو في ركود قبل الاقتصاد الأميركي، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع اليورو إلى مستوى التعادل في غضون 6 أشهر.