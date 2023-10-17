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سوق السعودية

تحديد سعر طرح "ملكية للاستثمار" في "نمو" بـ 38 ريالا للسهم

بدء اكتتاب المستثمرين المؤهلين .. 22 أكتوبر

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الجزيرة للأسواق المالية "الجزيرة كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة ملكية للاستثمار "ملكية" في السوق الموازية (نمو) عن سعر الطرح وفترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين.

وقالت في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه تم تحديد سعر الطرح عند 38 ريالا للسهم.

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يتكون الطرح من 1.3 مليون سهم عادي تمثل 20% من رأسمال الشركة.

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يتعين على كل مستثمر مؤهل يرغب في الاكتتاب في أسهم الطرح أن يتقدم بطلب للحصول على 10 أسهم كحد أدنى، و324.999 ألف سهم كحد أقصى.

تبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين من الساعة 9 صباحاً من يوم الأحد 7 ربيع الثاني 1445هـ (الموافق 22 أكتوبر 2023م) وتنتهي عند الساعة 5 مساءً من يوم الاثنين 15 ربيع الثاني 1445هـ (الموافق 30 أكتوبر 2023م).

ويكون آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب عند الساعة 5 مساءً من يوم الاثنين 15 ربيع الثاني 1445هـ (الموافق 30 أكتوبر 2023م)، وتاريخ رد مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت) في موعد أقصاه يوم الأربعاء 24 ربيع الثاني 1445هـ (الموافق 8 نوفمبر 2023م).

ويمكن لأي مستثمر مؤهل لديه حساب استثماري فعال لدى أي مؤسسة سوق مالية مرخصة الاكتتاب في أسهم الطرح من خلال نظام الاكتتاب الإلكتروني الذي يتيحه مدير الاكتتاب (الجزيرة كابيتال).

كما يمكن للمستثمرين المؤهلين ممن لديهم حسابات استثمارية فعالة لدى الجهات المستلمة (الجزيرة كابيتال و دراية المالية) الاكتتاب في أسهم الطرح من خلال أنظمة الاكتتاب الالكترونية الخاصة بالجهات المستلمة.

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