تراجع الأسهم الأوروبية وسط توقعات متشائمة لأرباح الشركات

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء إذ طغت سلسلة من توقعات متشائمة لأرباح الشركات وارتفاع عوائد السندات الحكومية على مكاسب أسهم الطاقة والانحسار الطفيف للمخاوف من المخاطر الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضا 0.1%.

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ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأميركي جو بايدن بزيارة عالية المخاطر إلى إسرائيل غدا الأربعاء لإظهار الدعم لحربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وفق "رويترز".

وقالت كبيرة محللي السوق لدى كابيتال دوت كوم دانييلا هاثورن: "هذا يعطي صورة للأسواق التي تراهن على أن هذا الصراع لن يتفاقم كثيرا".

وأضافت: "الدبلوماسية الأميركية ستلعب دورها ما سيجعل الصراع محليا وتحت سيطرة محكمة، وبالتالي لن يؤثر على أسواق أكبر".

وقاد الانخفاضات قطاع البناء والمواد الخام إذ نزل 0.9%.

ومما ضغط على الأسهم ارتفاع عوائد سندات منطقة اليورو بشكل أكبر بعد أن جاءت مبيعات التجزئة الأميركية أعلى من التوقعات.

وبينما استحوذ التوتر الجيوسياسي على اهتمام السوق، ظل تركيز المستثمرين منصبا على تعليقات مسؤولي السياسة النقدية بحثا عن مؤشرات تتعلق بالسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي.

وصعدت أسهم شركات الطاقة 0.3% متتبعة ارتفاع أسعار النفط الخام.

ومن بين الأسهم الفردية، هوى سهم إريكسون 5.9% إلى أدنى مستوى له في ست سنوات مع انخفاض توقعات أرباح الربع الرابع وحديث الشركة السويدية عن عدم اليقين إزاء تعافي أعمال شبكات الهاتف المحمول الخاصة بها.

كما هبط سهم "نوكيا" المنافس 2.8%، مما دفع مؤشر الاتصالات الأوسع نطاقا نحو انخفاض بلغ 0.8%.

كما انخفضت توقعات أرباح الربع الرابع لصانعة الرقائق النرويجية نورديك لأشباه الموصلات مما هوى بسهمها 20.1% إلى قاع المؤشر "ستوكس 600".