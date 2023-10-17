مصادر: "مياهنا" السعودية تدرس طرح أسهمها للاكتتاب العام

تدرس شركة "مياهنا" السعودية المتخصصة بمعالجة المياه إلى القيام بطرح عام أولي في السوق المحلي خلال العام المقبل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر، أن شركة "مياهنا"، وهي شركة تابعة لشركة "Vision Invest" القابضة، أجرت محادثات مع مستشارين حول صفقة محتملة يمكن أن تجمع ما يصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

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وقالت المصادر إن شركة "همة" كابيتال تقدم المشورة لشركة "مياهنا" بشأن بيع أسهمها.

وبحسب تقرير "بلومبرغ" التي اطلعت عليه "العربية.نت"، يبدو أن الاكتتابات العامة الأولية في جميع أنحاء السوق الخليجي صامد بشكل جيد حتى مع احتمال اشتداد الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقفز سهم "أديس" القابضة لتنقيب النفط بنسبة 22% تقريبًا منذ ظهورها لأول مرة في السوق يوم الأربعاء الماضي، بحسب بيانات "Tradingview".

توفر "مياهنا" خدمات معالجة مياه الصرف الصحي وإدارة المياه في المناطق الحضرية، وفقا لموقعها على الإنترنت. كما أنها تساعد على إعادة استخدام المياه لتوفير بديل لتحلية المياه ونقل المياه لمسافات طويلة.

تمتلك شركة Vision Invest ما يزيد عن 50 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة عبر مشاريع البنية التحتية وشركات الخدمات في قطاعات تشمل الطاقة والمياه والتصنيع والمرافق والبناء. والشركة هي أحد الداعمين لشركة "أكوا باور"، التي أصبحت إحدى الشركات الرئيسية لمسيرة المملكة لتطوير إمدادات طاقة منخفضة الانبعاثات.