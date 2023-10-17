معظم أسواق الخليج ترتفع قبيل زيارة بايدن للشرق الأوسط

ارتفع معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم الثلاثاء مع استمرار الجهود لتخفيف التوتر في المنطقة، على الرغم من أن المستثمرين ما زالوا حذرين إزاء الوضع.

ويزور الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل غدا الأربعاء بينما تستعد لتصعيد هجومها على مقاتلي حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) الذي أثار أزمة إنسانية في غزة ومخاوف من صراع أوسع مع إيران.

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وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية 1%، وقاد المكاسب قفزة 4.3% لسهم شركة تأجير السيارات لومي، في حين صعد سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 2.7%، وفق وكالة "رويترز".

وقال خلدون هلال الرئيس التنفيذي لكاما كابيتال إن سوق الأسهم السعودية انتعشت بعد فترة من الاستقرار وربما تشهد إقبالا من متعاملين يسعون للاستفادة من انخفاض الأسعار إذا ظلت المخاطر المحيطة بالتوتر الجيوسياسي محدودة.

وأضاف "مع ذلك، ربما تظل السوق معرضة لجولة أخرى من تصحيح الأسعار في مواجهة حالة عدم اليقين الحالية بالمنطقة".

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.8%.

واستقرت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، بعد أن تراجعت بأكثر من دولار أمس الاثنين قبل زيارة الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 4% مسجلا مستوى قياسيا بعد مكاسب لمعظم الأسهم على المؤشر، ومنها سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة الذي قفز 16.6%.

وذكر بيان لمجلس الوزراء المصري اليوم أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت اتفاقية إطارية بقيمة 6.75 مليار دولار مع شركة تشاينا إنرجي لإنشاء مشروعين للأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في منطقة السخنة الصناعية.

وتخلى مؤشر دبي عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.2%.

كما انخفض مؤشر قطر 0.1%.