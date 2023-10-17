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وول ستريت (iStock)
وول ستريت (iStock)
وول ستريت

وول ستريت تتراجع بعد أداء أفضل من المتوقع لمبيعات التجزئة

مخاوف حول بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول

دبي - العربية.نت
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الثلاثاء بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أقوى من المتوقع ما أثار المخاوف من أن أسعار الفائدة الأميركية قد تظل مرتفعة لفترة أطول، كما أن الصراع في الشرق الأوسط يزيد من تثبيط المعنويات.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 114.70 نقطة، أو 0.34%، إلى 33869.84 نقطة.

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وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 28.40 نقطة، أو 0.65بالمئة، إلى 4345.23 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 148.12 نقطة، أو 1.09%، إلى 13419.87 نقطة.

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