ارتفاع وول ستريت عند الفتح مع تزايد العزوف عن المخاطرة

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الأربعاء، إذ عزز التوتر المتزايد في الشرق الأوسط الطلب على أصول الملاذ الآمن، مع تركيز المستثمرين أيضا على الأرباح لقياس تأثير التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على الشركات.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 37.40 نقطة أو 0.11 %إلى 33960.25 نقطة.

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وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 15.85 نقطة، أو 0.36 %، إلى 4357.35 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 94.07 نقطة، أو 0.7 %، إلى 13439.68 نقطة وفق "رويترز".