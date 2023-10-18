اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت (فرانس برس)
وول ستريت (فرانس برس)
وول ستريت

ارتفاع وول ستريت عند الفتح مع تزايد العزوف عن المخاطرة

بسبب التوتر في الشرق الأوسط

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الأربعاء، إذ عزز التوتر المتزايد في الشرق الأوسط الطلب على أصول الملاذ الآمن، مع تركيز المستثمرين أيضا على الأرباح لقياس تأثير التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على الشركات.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 37.40 نقطة أو 0.11 %إلى 33960.25 نقطة.

مادة اعلانية

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 15.85 نقطة، أو 0.36 %، إلى 4357.35 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 94.07 نقطة، أو 0.7 %، إلى 13439.68 نقطة وفق "رويترز".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
غزة تتحول إلى مدينة أشباح.. كيف يعيش مقاتلو حماس في الأنفاق؟ غزة تتحول إلى مدينة أشباح.. كيف يعيش مقاتلو حماس في الأنفاق؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط