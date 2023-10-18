الدولار مستقر بعد بيانات اقتصادية صينية تجاوزت التوقعات

أعطت بيانات النمو الصينية التي نُشرت اليوم الأربعاء، وجاءت أفضل من المتوقع دفعة للعملات الآسيوية وقادت اليوان لأعلى مستوى في أسبوع وضغطت على الدولار.

لكن الهجوم الذي تعرض له مستشفى في غزة أمس جعل التحركات متواضعة وأبقى المستثمرين في ترقب لاحتمالات اتساع نطاق الصراع.

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وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الصيني حقق نموا بلغت نسبته 1.3% في الربع الثالث مرتفعا من 0.5% في الربع الثاني ومتجاوزا توقعات السوق بتسجيل نمو نسبته 1%. كما ارتفع الناتج الصناعي وتراجعت البطالة.

ووصل اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في أسبوع مسجلا 7.2905 مقابل الدولار لكنه تراجع بعد ذلك إلى 7.312. وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للاقتصاد الصيني 0.24% في أحدث تداولات مسجلا 0.6381 دولار أميركي كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.18% إلى 0.5907 دولار أميركي.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، هبوطا طفيفا إلى 106.19 بعد أن ارتفع 0.53% أمس الثلاثاء لكنه ظل دون أعلى مستوى في 11 شهرا الذي لامسه الأسبوع الماضي وبلغ 107.34.

واستقر اليورو عند 1.0571 دولار بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.2194 دولار بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في بريطانيا لم يتراجع في سبتمبر/أيلول كما كان متوقعا.

وظل الشيكل الإسرائيلي حول أدنى مستوى منذ 2015 في حدود 4 مقابل الدولار.

وسجل الين في أحدث تداولات ارتفاعا طفيفا عند 149.69 للدولار. وأعلن بنك اليابان اليوم الأربعاء على غير المتوقع شراء سندات بقيمة ملياري دولار لإبقاء الضغط النزولي على العوائد.