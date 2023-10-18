انخفاض قيمة طروحات الأسهم الأولية بالخليج بأكثر من النصف إلى 6.8 مليار دولار

أظهر تقرير لشركة المركز المالي الكويتي اليوم الأربعاء تراجع إجمالي قيمة الاكتتابات العامة الأولية للأسهم بالخليج بنسبة 56% على أساس سنوي إلى 6.8 مليار دولار في الـ 9 أشهر الأولى من 2023.

وقال التقرير إن منطقة الخليج شهدت تنفيذ 29 عملية طرح عام أولي بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2023 بالمقارنة مع 30 عملية طرح في الفترة نفسها من 2022.

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وبحسب التقرير، تصدرت الإمارات الإصدارات العامة الأولية بمنطقة الخليج من خلال 4 اكتتابات بقيمة إجمالية 3.9 مليار دولار، في حين شهدت السوق السعودية تنفيذ 23 إصدارا عاما أوليا للأسهم بلغت في مجملها 2.4 مليار دولار، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وتصدر الاكتتاب العام الأولي لأسهم شركة أدنوك للغاز عمليات الاكتتاب الخليجية خلال الفترة وبلغت قيمته 2.5 مليار دولار إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض من الأسهم بأكثر من 50 مرة، وجاء في المرتبة الثانية اكتتاب شركة أدنوك للإمداد والخدمات بقيمة إجمالية 771 مليون دولار وتمت تغطية الطرح 163 مرة.

وأشار التقرير إلى الاكتتابات العامة الأولية المرتقبة في أسواق الأسهم الخليجية، إذ تعتزم شركة ملكية للاستثمار طرح 1.3 مليون سهم أو ما يعادل 20% من رأسمالها، في السوق الرئيسية بالسعودية "تداول" خلال أكتوبر/تشرين الأول.

كما أصدرت شركة لانا الطبية نشرة الاكتتاب لإدراج 720 ألف سهم تمثل 20% أيضا من رأسمالها بسوق تداول السعودية، حيث ستستمر فترة العرض للمستثمرين المؤهلين لخمسة أيام من 12 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضاف التقرير أن الإمارات تتوقع 11 اكتتابا أوليا خلال 2023 قد تبلغ قيمتها ملياري دولار.