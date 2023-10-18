حكومة هذه الدولة تنتشل عملتها من القاع إلى الأفضل أداء.. كيف فعلتها؟

انتعشت عملة الروبية الباكستانية من أدنى مستوياتها على الإطلاق لتصبح العملة الأفضل أداءً في العالم، ولا يزال هناك مجال لتعزيزها بحسب الخبراء.

وانخفضت العملة إلى مستوى قياسي بلغ 307 روبية مقابل الدولار في أوائل سبتمبر، وفقًا لبيانات من "LSEG".

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وقد ارتفعت العملة منذ ذلك الحين بنسبة تزيد عن 8% ليتم تداولها عند 275 مقابل الدولار، مسجلة أقوى ارتداد بين العملات الأخرى لتصبح الأفضل أداءً الشهر الماضي.

ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الحملة الحكومية على تجارة الدولار غير المشروعة على نطاق واسع.

وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، شرعت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية في مداهمة شركات الصرافة المتورطة في معاملات دولارية غير قانونية، والتي تضمنت شراء وبيع الدولارات من خلال قنوات غير رسمية دون توثيق.

ويعاني الاقتصاد الباكستاني المتعثر من الديون المعوقة واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لباكستان للسنة المالية المنتهية في 2023 سوف ينكمش بنسبة 0.6%، وهو انعكاس وانخفاض حاد عن توسع العام الماضي بنسبة 6.1%.

بالإضافة إلى ذلك، تعاني البلاد من ارتفاع معدلات التضخم، حيث ارتفع متوسط التضخم الرئيسي في باكستان إلى أعلى مستوى له منذ عدة عقود بنسبة 29.2% على أساس سنوي في السنة المالية 2023، ارتفاعًا من 12.2% في العام السابق، وفقًا للبنك الدولي. وقال التقرير إن هذا الرقم المرتفع يرجع إلى حد كبير إلى ضعف العملة الباكستانية، وانخفاض الدعم المحلي للوقود والكهرباء، وتعطل سلسلة التوريد.