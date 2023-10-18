اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
جي إف إتش
شعار مجموعة جي إف إتش
بورصة الكويت

"جي إف إتش" البحرينية ترفع حيازتها لأسهم الخزينة إلى 357.5 مليون

الشركة اشترت ما يزيد عن 1.2 مليون سهم خزينة اليوم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية البحرينية، اليوم الأربعاء، عن شراء ما يزيد عن 1.2 مليون سهم خزينة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، إنها اشترت 1.27مليون سهم من أسهمها لترتفع حيازتها من أسهم الخزينة إلى 357.46 مليون سهم بما يعادل 9.33% من أسهمها حتى 17 أكتوبر/تشرين الأول، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

مادة اعلانية

وجي.إف.إتش مدرجة في بورصتي البحرين والكويت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا لجأ آلاف الفلسطينيين إلى المستشفى المعمداني في غزة؟ لماذا لجأ آلاف الفلسطينيين إلى المستشفى المعمداني في غزة؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط