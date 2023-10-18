"جي إف إتش" البحرينية ترفع حيازتها لأسهم الخزينة إلى 357.5 مليون

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية البحرينية، اليوم الأربعاء، عن شراء ما يزيد عن 1.2 مليون سهم خزينة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، إنها اشترت 1.27مليون سهم من أسهمها لترتفع حيازتها من أسهم الخزينة إلى 357.46 مليون سهم بما يعادل 9.33% من أسهمها حتى 17 أكتوبر/تشرين الأول، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وجي.إف.إتش مدرجة في بورصتي البحرين والكويت.