اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الأسهم اليابانية نيكاي بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

مؤشر "نيكاي" يغلق على استقرار وسط تفاؤل بشأن الصين

مبيعات التجزئة الأميركية عززت التوقعات باستمرار "التشديد النقدي"

طوكيو - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على استقرار، اليوم الأربعاء، إذ يعكف المستثمرون على تقييم بيانات اقتصادية صينية جاءت أفضل من المتوقع في مقابل احتمالات تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر في الولايات المتحدة.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 0.01% فقط عند 32042.25 بعد جلسة متقلبة تراجع خلالها بما يصل إلى 0.54% قبل أن يرتفع 0.19% قبل الإغلاق مباشرة.

مادة اعلانية

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً فاختتم التداولات على ارتفاع 0.14%.

أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% مع تصاعد توترات الشرق الأوسط طاقة أسعار النفط أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكاي، انخفض 115 وارتفع 107 فيما لم تشهد أسهم ثلاث شركات تغيراً يذكر.

وعززت مبيعات التجزئة القوية في الولايات المتحدة التوقعات باستمرار سياسة التشديد النقدي لفترة أطول، في وقت يشعر فيه المستثمرون بالفعل بالقلق إزاء الصراع المتصاعد في غزة.

وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم إن "الأسواق في وضع حذر" وسط احتمالات اتساع نطاق الصراع في غزة وإمكانية قيام مجلس الاحتياطي الفيدارلي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

ومع ذلك، قال إن البيانات الصينية المهمة مثل الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي الذي فاق التوقعات "تظهر المزيد من المؤشرات الإيجابية على تعافي الاقتصاد الصيني".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا لجأ آلاف الفلسطينيين إلى المستشفى المعمداني في غزة؟ لماذا لجأ آلاف الفلسطينيين إلى المستشفى المعمداني في غزة؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط