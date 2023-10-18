"وقت اللياقة" تفتتح 4 مراكز جديدة للعلاج الطبيعي في الرياض

أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن افتتاح شركة خدمات الرعاية المتكاملة الطبية (شركة زميلة) 4 مراكز جديدة للعلاج الطبيعي بالعاصمة السعودية الرياض.

وأضافت "لجام" في بيان لـ"تداول" السعودية، أن شركة خدمات الرعاية المتكاملة الطبية، التي تملك فيها الشركة نسبة 50%، أتمت الافتتاح الرسمي لـ4 مراكز جديدة للعلاج الطبيعي اليوم الأربعاء، وستعمل شبكة المراكز المتطورة تحت العلامة التجارية فيزيوثيرابيا "Physiotherabia".

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وأكد البيان أن هذه المراكز ستقدم خدمات طبية متخصصة لإعادة تأهيل العضلات والعظام، وإعادة تأهيل العظام قبل وبعد الجراحة، وإعادة التأهيل العصبي المتطورة باستخدام الروبوتات، والرعاية قبل وبعد الولادة، وإعادة التأهيل للأطفال، وإعادة التأهيل للإصابات الرياضية، وإعادة تأهيل العمود الفقري والظهر، والعلاج بالأكسجين عالي الضغط، والرعاية المتخصصة، وخدمات إعادة التأهيل المنزلية.

وتتطلع "فيزيوثيرابيا" إلى تقديم خدمات علاجية إضافية، بما في ذلك العلاج الوظيفي وعلاج النطق واللغة، والتحكم بالألم والعلاجات البديلة.

وأشارت شركة لجام للرياضة إلا أن ظهور الأثر المالي سوف يبدأ اعتباراً من الربع الرابع من عام 2023.