22 أكتوبر.. إدراج وبدء تداول أسهم المتحدة للصناعات التعدينية في سوق "نمو"
برمز تداول 9583
أعلنت "تداول السعودية" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة المتحدة للصناعات التعدينية في السوق الموازية "نمو"، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر 2023م.
وقالت "تداول" في بيان، اليوم الأربعاء، إن إدراج الشركة برمز تداول 9583 وبالرمز الدولي SA15T0H4LNH2.
وأضافت أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
كانت شركة الخير كابيتال السعودية (الخير كابيتال) أعلنت بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة المتحدة للصناعات التعدينية ("الشركة") في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لعدد 1.75 مليون سهم عادي تمثل 12.50% من رأس المال الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بسعر 34 ريالا للسهم الواحد.
وقالت "الخير كابيتال"، إن عملية الطرح انتهت بنسبة تغطية بلغت 343.55% من إجمالي أسهم الطرح.
-
طلب كبير على صكوك صندوق الاستثمارات العامة السعوديقالت مصادر مطلع لموقع "العربية.نت"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي الطلبات التي تلقاها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لأول إصداراته من الصكوك الدولارية ... جرس الإغلاق
-
مدينة المعرفة" توقع اتفاقيات أولية مع "جيزوبا" الصينيةوقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية "مدينة المعرفة" بتاريخ 17 أكتوبر 2023 ثلاث اتفاقيات أولية مع مجموعة جيزوبا الصين الهندسية الدولية للترتيب لتنفيذ ... جرس الإغلاق
-
مخاوف في بريطانيا من مواصلة تشديد الفائدة لمواجه التضخمالتضخم في بريطانيا يستقر عند 6.7% خلال سبتمبر.. أعلى بكثير من المستهدفأظهر تقرير أن التضخم في بريطانيا استقر عند 6.7% في سبتمبر/ ايلول على أساس سنوي، ... جرس الإغلاق