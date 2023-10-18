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سوق السعودية

22 أكتوبر.. إدراج وبدء تداول أسهم المتحدة للصناعات التعدينية في سوق "نمو"

برمز تداول 9583

دبي - العربية.نت
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أعلنت "تداول السعودية" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة المتحدة للصناعات التعدينية في السوق الموازية "نمو"، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر 2023م.

وقالت "تداول" في بيان، اليوم الأربعاء، إن إدراج الشركة برمز تداول 9583 وبالرمز الدولي SA15T0H4LNH2.

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وأضافت أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

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كانت شركة الخير كابيتال السعودية (الخير كابيتال) أعلنت بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة المتحدة للصناعات التعدينية ("الشركة") في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لعدد 1.75 مليون سهم عادي تمثل 12.50% من رأس المال الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بسعر 34 ريالا للسهم الواحد.

وقالت "الخير كابيتال"، إن عملية الطرح انتهت بنسبة تغطية بلغت 343.55% من إجمالي أسهم الطرح.

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